Devis Vasquez Milan, spunta il DETTAGLIO sui termini dell’operazione con l’Empoli: la MOSSA di Furlani è da URLO

Devis Vasquez-Milan, spunta il dettaglio sui termini dell’operazione con l’Empoli: inserita la percentuale sulla rivendita

Come riferito da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, sul proprio profilo di X, sono emersi i dettagli relativi alla cessione, nell’ultimo calciomercato Milan, di Devis Vasquez all’Empoli: inserita una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo.

PAROLE – «L’Empoli può acquistare Devis Vásquez dal Milan per 900mila euro. Non c’è contro riscatto in favore del club rossonero. Il Milan si è riservato il 10% sulla futura vendita».