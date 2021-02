Deulofeu: «Rimpianti? In passato ho giocato in grandi squadre»

Gerard Deulofeu ha parlato a Udinese Tv del suo ambientamento in bianconero e della stagione dei friulani

«Rimpianti? Non penso a queste cose, in passato sono stato in grandi squadre ma non mi metto a pensare che per via dei miei infortuni ora mi trovo in posto in cui non dovrei. Sono qua ora e il mio unico pensiero è il presente di questa squadra, nel calcio non si può pensare al passato perché se lo fai significa che stai perdendo di vista il presente ed il futuro, che secondo me è il più importante. Io ringrazio tutte le squadre che mi hanno accolto in passato ma ora sono all’Udinese e sono contentissimo di essere qua».