Deschamps: «Molto felice per Giroud, avrebbe potuto segnare anche di più»

Didier Deschamps, tecnico della Francia, ha elogiato la prestazione di Olivier Giroud contro la Costa d’Avorio

Intervenuto in conferenza stampa, Didier Deschamps ha parlato di Olivier Giroud:

«Sono felice per lui e per la squadra. Anche quando era con noi e le cose non andavano bene nel club ha sempre fatto bene ed è stato decisivo. Perciò bene, avrebbe anche potuto segnare di più. Bene per lui e tutta la squadra, è tornato in un gruppo che conosce».