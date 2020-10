Derby, probabile formazione Milan: Leao a sinistra, Saelemakers a destra

Derby, probabile formazione Milan: ballottaggio sugli esterni con Rafael Leao e Saelemaekers favoriti al momento

Secondo quanto affermato da Sky Sport 24, è in continuo mutamento la probabile formazione che Stefano Pioli potrebbe schierare questa sera per il derby tra Milan e Inter. Pur restano invariati difesa e centrocampo, è sulle ali che sono ancora in corso ballottaggi: in questo momento Rafael Leao appare in vantaggio per sostituire Rebic a sinistra mentre a destra il favorito è Saelemaekers rispetto a Samu Castillejo.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rafael Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.