Derby Primavera, Fabbian: «Con il Milan ci vuole concentrazione» . Le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter

Giovanni Fabbian, centrocampista azzurro dell’Inter Primavera, ha parlato dei prossimi impegni tra cui il derby con il Milan di lunedì.

«L’errore da non commettere è quello di sottovalutare la partita, dobbiamo entrare in campo come stiamo facendo da tredici gare a questa parte: dando il massimo, restando concentrati e uniti. Così la partita si metterà nel verso giusto. Vincere aiuta sempre, è una cosa che ci stiamo abituando a fare quindi è positivo, aiuta il gruppo, ci tiene uniti. Dobbiamo continuare così. Il segreto di questo gruppo è l’umiltà e la capacità di metterci a soffrire tutti insieme e portare a casa le partite nel migliore dei modi».