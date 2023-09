Inter Milan: 10 rossoneri al debutto nella stracittadina

Manca meno di una settimana al derby tra Inter e Milan in Serie A. Dieci giocatori tra i rossoneri pronti al debutto nella stracittadina

Meno 5 giorni al derby tra Inter e Milan in Serie A. Come riferito da la Gazzetta dello Sport per l’ occasione 10 rossoneri sono pronti al debutto nella stracittadina di Milano. Si tratta di:

Christian Pulisic, Tijjani Reijnders, Ruben Lofrtus-Cheek, Marco Sportiello, Luka Romero, Luka Jovic, Noah Okafor, Marco Pellegrino, Samuel Chukwueze e Yunus Musah. Si tratta dei dieci acquisti estivi del Diavolo.