Derby Milan Inter: Inzaghi ne recupera due, Sanchez invece...

Manca una settimana al derby tra Milan e Inter. Sorriso a metà per Inzaghi che recupera due pedine, Sanchez invece..

È iniziato ufficialmente il count down per il derby tra Milan e Inter. Pioli e Inzaghi stanno preparando il match con le squadre a ranghi ridotti in attesa che i nazionali rientrino.

In attesa del match, mezzo sorriso per l’allenatore neroazzurro che come riportato dal Corriere dello Sport recupera Sensi e Acerbi che hanno smaltito i problemi muscolari.

Alexis Sanchez invece ha saltato l’impegno del Cile contro l’Uruguay, valido per la qualificazioni ai Mondiali 2026. Lo staff della nazionale cilena sta valutando le condizioni dell’attaccante alle prese con accertamenti clinici sul suo livello di emoglobina, più basso del normale valore di riferimento.