Derby, i dubbi e le certezze di Pioli: ballottaggi e conferme

Derby, si comincia a parlare di probabili formazioni da entrambe le parti, è ancora un po’ presto ma qualcosa si intuisce soprattutto da Pioli

Derby, secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, sarebbero tre i ballottaggi per quanto riguarda la formazione rossonera: Conti è favorito su Calabria, Kjaer avanti su Musacchio al centro della difesa , mentre Leao sarebbe in pole per fare coppia con Ibra in attacco, qualora anche quest’ultimo venisse confermato.

NECESSITÀ IBRA- Leao in campo necessita di un supporto come Ibra, contro il Verona ha faticato non poco a crearsi gli spazzi necessari per arrivare al tiro.