Depay Milan, CONFERME sul colpo a zero! E c’è una SUCCOSA novità: ecco quale

Depay-Milan, conferme sul colpo a zero! L’attaccante olandese può arrivare a prescindere dall’eventuale centravanti

Come svelato da Gianluca Di Marzio, arrivano conferme importanti sul possibile arrivo di Memphis Depay a parametro zero nel calciomercato Milan estivo. Il classe ’94 può arrivare a prescindere non solo perchè sarà svincolato ma perchè in attacco può ricoprire diversi ruoli sul fronte offensivo:

PAROLE – «Depay è un discorso a parte. Può arrivare al Milan a prescindere perché è un giocatore che può fare più ruoli, non solo il centravanti».