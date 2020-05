Denis Suarez: «Rifiutai il Milan per andare all’Arsenal»

Il centrocampista del Celta Vigo Denis Suarez ha raccontato di aver rifiutato il Milan in passato per andare all’Arsenal

Denis Suarez, centrocampista in forza al Celta Vigo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di The Atletic, ricordando il passato rifiuto di trasferirsi al Milan. Queste le sue parole:

«La verità è che rifiutai i due club di Siviglia, così come il Milan, e scelsi l’Arsenal. Presi il rischio di andare via in prestito. Avrei potuto firmare per gli altri club un contratto quadriennale o quinquennale. Questo dimostra quanto volessi giocare nei Gunners».