Del Piero: «Juve speranze scudetto? Vi dico quello che penso»

Alex Del Piero ex giocatore della Juventus, prossima avversaria del Milan in campionato, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole:

Sullo Scudetto:«Otto punti dopo tre turni non possono spaventare, il problema non è la classifica ma il rendimento della squadra e la testa dei giocatori. Chi ha più leadership e coraggio deve venir fuori».

Sulla Champions League:«L’Inter è meno forte in senso assoluto senza Lukaku, ma c’è un grande gruppo con più esperienza, consapevolezza nei propri mezzi. Se Dzeko fa una stagione al top, in Champions League può diventare determinante. Quello del Milan è il classico girone da “partita per partita”. Sarà bellissimo, penso incerto fino alla fine. Vedo davanti solo l’Atletico Madrid, dobbiamo capire se il Liverpool sarà in versione lusso oppure quello dell’anno scorso. In questo caso, Milan e Porto possono giocarsi le loro chance. Ne sapremo di più già mercoledì, con i rossoneri che saranno impegnati ad Anfield. E poi c’è l’Atalanta: pensare di crescere oltre i quarti è forse troppo ambizioso, mentre è giusto puntare a confermarsi ad altissimi livelli. L’Atalanta ha saputo rinnovarsi, mantenendo l’impianto di gioco che paradossalmente è ancora più efficace in Europa che in Italia. E il merito è molto di Gasperini»