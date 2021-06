Del Piero: «Addio Donnarumma? Vi dico quello che penso»

Alessandro Del Piero, ex attaccante storico della Juventus, ha rilasciato una breve dichiarazione su Gianluigi Donnarumma, le sue parole

Alessandro Del Piero, ex attaccante storico della Juventus, ha rilasciato una breve dichiarazione su Gianluigi Donnarumma, le sue parole al Corriere della Sera:

«Non posso dare un giudizio perché per me la Juve era un valore, i suoi tifosi lo erano e lo sono, superiore a tutto il resto. Non è obbligatorio che sia così per tutti, lo dico senza voler esprimere alcun parere negativo su chi non la pensa così, tanto meno su Donnarumma».