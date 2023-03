Del Genio: «Il Milan ha vinto le Champions? Allora è favorito per la storia». Le parole del giornalista napoletano sulla sfida contro il Napoli

Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di ‘A Tutto Napoli’ su Tele A della sfida di Champions contro il Milan. Ecco le parole del giornalista:

«La narrativa della storia del Milan in Champions, di loro che le hanno vinte, a me fa piacere. Mette pressione a loro. Le avete vinte voi le Champions? Ok, bene. Vi ributtiamo la palla e siete voi che dovete vincere perché siete favoriti per la storia (ride, ndr). Tra l’altro circola anche la fake news che a Napoli hanno festeggiato al sorteggio, qualche giornalista la sta ancora portando avanti, ma l’avranno fatto al massimo 1, 2, 5? Io ci parlo quotidianamente con i tifosi, sento lo stato d’animo e non ho visto alcun entusiasmo. Sono balle. Pure Pioli ha alimentato la cosa dei festeggiamenti. Non si parla di calcio, ma di tutte queste cose inutili motivazionali ma la gara si caricherà da sola»