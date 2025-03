De Zerbi Milan, con Paratici è lui il nome per la panchina: c’è un problema

Condividi via email

De Zerbi Milan, qualora fosse Fabio Paratici il nuovo direttore sportivo, i rossoneri potrebbero puntare sul tecnico del Marsiglia

Roberto De Zerbi è il nome indicato per la panchina del Milan qualora Fabio Paratici diventasse il nuovo direttore sportivo dei rossoneri. Stando a quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, in questi giorni starebbero andando in scena incontri importanti con l’ex Juventus.

C’è però un problema infatti il tecnico italiano vorrebbe proseguire il progetto con il Marsiglia dove quest’anno ha posto le basi.