De Winter a Sport Mediaset: «Allegri è rimasto molto simile. Il vero grande cambio penso sia stato un altro»

San Siro Milan, annuncio netto di La Russa in diretta: «San Siro non va abbattuto! Fratelli d'Italia valuterà cosa fare…»

Scudetto Milan, Viviano gela i rossoneri di Allegri: pronostico a sorpresa su Modric e compagni

Milan Napoli, Collovati carica di significato la sfida di San Siro: sulla gara di domenica l'ha detto veramente

Letizia commenta l'inizio di stagione del Milan e la delicata situazione di San Siro

De Winter a Sport Mediaset: «Allegri è rimasto molto simile. Il vero grande cambio penso sia stato un altro»

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

De Winter

De Winter nel prepartita di Milan Lecce ha parlato di come ha ritrovato Massimiliano Allegri dopo averlo avuto alla Juve

Koni De Winter ai microfoni di Sport Mediaset nel prepartita di Milan-Lecce. Queste le sue parole a pochi istanti dal fischio d’inizio del match di Coppa Italia:

«Bello esordire a San Siro questa sera, è una partita come le altre e speriamo di vincere. Allegri è rimasto molto simile, lo staff è cambiato, c’è tanta gente con lui molto preparata e con grande personalità. Il vero grande cambio penso sia questo»

