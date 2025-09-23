De Winter nel prepartita di Milan Lecce ha parlato di come ha ritrovato Massimiliano Allegri dopo averlo avuto alla Juve

Koni De Winter ai microfoni di Sport Mediaset nel prepartita di Milan-Lecce. Queste le sue parole a pochi istanti dal fischio d’inizio del match di Coppa Italia:

«Bello esordire a San Siro questa sera, è una partita come le altre e speriamo di vincere. Allegri è rimasto molto simile, lo staff è cambiato, c’è tanta gente con lui molto preparata e con grande personalità. Il vero grande cambio penso sia questo»