De Winter a Milan TV: «Una partita da prendere sul serio»

De Winter nel prepartita di Milan Lecce di Coppa Italia è intervenuto ai canali ufficiali del club rossonero

Koni De Winter ai microfoni di MILAN TV nel prepartita di Milan-Lecce. Queste le sue parole a pochi istanti dal fischio d’inizio del match di Coppa Italia:

«Sono abbastanza tranquillo, è una partita come le altre. Certo è con la maglia del Milan, da titolare, ma l’affronto come una gara normale, da vincere. La dobbiamo affrontare con l’importanza giusta come dice il mister. È una partita da dentro o fuori, quindi è una partita che si prende sul serio e dobbiamo vincere».