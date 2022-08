Paolo De Paola ha elogiato l’importanza di Ante Rebic per il Milan di Stefano Pioli: il croato può diventare decisivo

Ospite di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così di Ante Rebic:

«Può essere un uomo importante non solo per i gol, ma per la velocità che è una caratteristica in più che Rebic porta al Milan. Tutte le grandi hanno avuto difficoltà, ma tra queste il Milan è quello che ne ha avute meno».