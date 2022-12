De Laurentiis torna sulla Superlega: «Andate su Netflix e avrete risposte». Così il Presidente del Napoli, che parla anche del caso Juventus

In occasione della presentazione del “Codice di giustizia sportiva FIGC”, Aurelio De Laurentiis ha parlato di Juventus, ma anche di un tema ancora caldo, in cui era coinvolto in prima persona il Milan: la Superlega.

VICENDA JUVENTUS – «Non ne parlo. Ci penseranno i Magistrati, non è compito mio. Mi dispiace che il calcio, ma non è solo un problema italiano, non sia portatore sempre dei valori che dovrebbero essere di esempio per le nuove generazioni. Nuova Calciopoli? Non sta a me, ripeto, stabilirlo».

SUPERLEGA – «Voi dovete farmi una favore. Andate su Netflix e guardate le quattro puntate su FIFA: così per le vostre domande avrete anche delle risposte».