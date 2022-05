De Laurentiis: «Il Milan ha vinto lo scudetto e ha 40 mln in meno di monte ingaggi…». Le parole del presidente del Napoli

Aurelio De Laurentiis si è così espresso alla presentazione del ritiro estivo del club azzurro sullo Scudetto del Milan. Ecco le parole del presidente del Napoli:

«Si fa molto spesso del sentimento, piuttosto della ragione, come approccio ai problemi. Sono dei ragionamenti che tu non puoi organizzare da driver come vorresti. Ci sono delle famiglie, degli agenti, ci sono i calciatori. E quindi degli interessi che molto spesso non sono gestibili dalla società. A meno che la società non voglia dissanguarsi. Lo Scudetto lo vince il Milan che ha 40 milioni in meno di monte ingaggi, questo vuol dire che noi dobbiamo rimetterci sui binari della regola che ci ha fatto da guida in tutti questi anni».