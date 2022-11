De La Fuente: «Milan grande squadra, servirà coraggio»

Sebastian de la Fuente ha parlato ai microfoni del club in vista del match di domani tra il Milan Femminile e il Como

«La squadra arriva bene alla partita, abbiamo ancora alcune giocatrici infortunate, ma in queste tre settimane di pausa abbiamo lavorato molto, cercando di trasmettere nuovi concetti di gioco. Andiamo a giocare contro una grande squadra, che non sta passando un buon momento di classifica, ma sappiamo che ha fatto degli investimenti e ha portato in Serie A giocatrici di altissimo livello. Non dobbiamo pensare che giocheremo contro la squadra che ha perso col Pomigliano, al contrario prima di Pomigliano aveva vinto contro la Juventus e questo dimostra quanto sia una squadra forte. Noi andremo ad affrontarli come abbiamo affrontato tutte le partite contro le grandi squadre questa stagione, cercando di giocare con coraggio ed esprimere sul campo la nostra idea di calcio»