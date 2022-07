De Ketelaere Milan, fiducia massima: Pioli lo aspetta il prima possibile. Da convincere il Bruges

Come scrive La Gazzetta dello Sport il dialogo tra Milan e Bruges per il trasferimento di Charles De Ketelaere prosegue fittamente, manca solo che il club belga si convinca a cedere senza più aspettare un rilancio dalla Premier.

Il giocatore ha già detto di preferire San Siro agli stadi inglesi. I rossoneri vorrebbero consegnarlo a Pioli il prima possibile, senza però che la fretta si trasformi in ultimatum o in un’offerta al rialzo per vincere la resistenza belga. Il tempo passa ma la fiducia resta intatta.