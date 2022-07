De Ketelaere Milan: rossoneri arrivati a 30 milioni bonus inclusi

Tra gli obiettivi del Milan per rinforzare la trequarti c’è De Ketelaere. I rossoneri sono arrivati a 30 milioni bonus inclusi

Claudio Raimondi, durante il TG sportivo di Mediaset ha fatto il punto sulla trattativa:

«Il Milan è arrivato a offrire 30 milioni inclusi i bonus per De Ketelaere, dunque non una cifra troppo distante dai 35 proposti al Bruges dal Leeds. Lo stesso giocatore ha fatto sapere alla sua squadra che ha intenzione di cambiare per un club importante come il Milan che giochi la Champions League. Maldini e Massara vorrebbero regalare a Pioli questo talento di 21 anni il prima possibile»