De Ketelaere verso l’Atalanta: manca solo questo per la fumata bianca che porterà il trequartista belga da Gasperini

De Ketelaere è sempre più vicino all’Atalanta. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative di società e tifosi, il belga è pronto a rilanciarsi con la maglia nerazzurra.

Come riportato da Sky Sport, mancherebbe soltanto il sì del giocatore del Milan per la fumata bianca. Il club bergamasco confida che possa arrivare nelle prossime ore in modo da chiudere l’affare.