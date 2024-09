De Grandis: «Al Milan c’è un DETONATORE pronto a esplodere. Fonseca? Non esiterà a fare QUESTO con Theo Hernandez e Leao»

De Grandis: «Al Milan c’è un DETONATORE pronto a esplodere. E Fonseca non esiterà a fare questo con Theo Hernandez e Leao». Le dichiarazioni

Il giornalista Stefano De Grandis a Sky Sport 24 ha commentato l’episodio avvenuto nel cooling break di Lazio Milan e non solo.

LE DICHIARAZIONI – «Si vede che Theo Hernandez e Leao hanno digerito male questo accantonamento. Nel momento in cui Fonseca dice che non c’è un caso, se li mette fuori alla prossima, il caso c’è, quindi giocheranno. Gli ha dato un avviso. Se continuano così non esiterà a metterli fuori. I giocatori devono rispondere. C’è un detonatore pronto a far esplodere la polemica perché non c’è feeling con l’allenatore. Ed è strano alla terza giornata di campionato…».