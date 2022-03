De Grandis: «Ibrahimovic è un leader, al Milan manca terribilmente»

Stefano De Grandis, analizzando la sfida di domenica tra Napoli e Milan, ha posto l’accento sulla mancanza di Ibrahimovic

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha sottolineato le difficoltà del Milan senza Ibrahimovic:

«Il Napoli arriva meglio a questa sfida, il Milan ha un po’ le batterie scariche. La mancanza di Ibrahimovic, che è un leader anche caratteriale, si sente, soprattutto in questo momento in cui non funzionano Rebic e Giroud».