De Cuyper Milan, è lui il primo nome per il post Theo Hernandez! La valutazione non spaventa, i dettagli

De Cuyper Milan, il terzino sinistro del Brugge è il primo nome sulla lista rossonera come eventuale post Theo Hernandez

Il calciomercato Milan, come riferito da TMW, è piombato su De Cuyper come eventuale post Theo Hernandez.

De Cuyper ha raccolto molti estimatori in Bundesliga e in Premier League. Il Milan però lo ha da tempo visionato pensandoci come potenziale dopo Theo Hernandez. Arsenal, Tottenham e Chelsea sono col giocatore tra i primi nomi sul taccuino per il ruolo, ci aveva provato il Parma ma la richiesta di quasi 20 milioni ha fermato i ducali.

