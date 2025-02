De Cuyper Milan, concorrenza dall’estero per il giovane talento: le ultimissime

Condividi via email

De Cuyper Milan, concorrenza dall’estero per il talento del Club Brugge: segui le ultimissime!

Da qualche tempo il nome indicato per sostituire Theo Hernandez sulla fascia sinistra è quello di Maxim De Cuyper, terzino in forza al Club Brugge. Non solo il Milanavrebbe messo nel mirino il calciatore, stando a quanto riportato da Tuttosport, sul belga c’è anche l’Arsenal.

In vista del prossimo calciomercato estivo, la società meneghina sembrerebbe intenzionata ad anticipare i tempi. Trovare l’accordo il prima possibile per evitare spiacevoli sorprese.