Dazn, parla il Chief Revenue: «Dal 2022 più formule di abbonamento»

Veronica Diquattro, Chief Revenue Officer Europe di DAZN, ha parlato ai microfoni di Wired.

ABBONAMENTI – «L’obiettivo, in futuro, è quello di introdurre diverse modalità di abbonamento per le famiglie o per un utilizzo individuale».

L’idea prevede più formule di abbonamento, che diano la possibilità di utilizzo in contemporanea dello stesso contenuto su più schermi, possibilità ora ridotta a due dispositivi per abbonamento e al centro di polemiche per via della volontà dell’azienda di eliminarla.