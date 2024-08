Bartesaghi ESULTA sui social dopo Lecco Milan Futuro! La CARICA del terzino rossonero – FOTO

Bartesaghi, difensore centrale del Milan Futuro, ha esultato dopo la vittoria con il Lecco ieri sera in Coppa Italia

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Davide Bartesaghi, difensore centrale del Milan Futuro di Daniele Bonera, ha esultato per il passaggio del turno nella Coppa Italia di Serie C dopo la vittoria per 0-3 di ieri sera sul campo del Lecco:

PAROLE – «Iniziare la stagione con il piede giusto era fondamentale, bravi ragazzi!❤️🖤».