David Milan, una RIVALE sogna il COLPO a zero: il canadese ora diventa un’OCCASIONE sul mercato! Il MOTIVO

David Milan, una RIVALE sogna il COLPO a zero: il canadese ora diventa un’OCCASIONE sul mercato! Questo il MOTIVO

Jonathan David continua ciclicamente ad essere accostato al mercato Milan: l’attaccante canadese andrà in scadenza di contratto col Lille nel 2025 e ora diventa una ghiotta occasione per diversi club. Tra di essi, come riportato da Sport Mediaset, c’è anche l’Inter.

DETTAGLI – «Se l’incastro nel reparto offensivo, via Correa e Arnautovic per una punta più giovane e duttile (intanto Gudmundsson è sfumato), non riuscirà già questa estate, la prossima stagione questo progetto diverrà necessità poiché sia l’argentino che l’austriaco andranno a scadenza. E il canadese (chissà, magari Buchanan sta già andando in pressing…) classe 2000 è giocatore molto interessante, non a caso è stato accostato al Napoli come post Osimhen – l’anno scorso quando ancora Conte e il desiderio Lukaku erano impensabili dalle parti di Castel Volturno – e poi al Milan che alla fine è virato su Morata per sostituire Giroud. L’Inter è alla finestra».