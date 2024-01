David Milan ipotesi viva: il Lille abbassa ancora le pretese, tutte le novità e gli aggiornamenti sul canadese

Il Milan non smette di pensare a Jonathan David come possibile rinforzo in estate per il proprio reparto offensivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle prossime settimane potrebbero intensificarsi i discorsi col Lille.

A giugno il club francese potrebbe accontentarsi di una proposta da 25-30 milioni di euro tenuto conto che il canadese va in scadenza di contratto nel 2025. Il Milan c’è ed è pronto a fare sul serio.