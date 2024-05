David Milan, non tramonta questa ipotesi per l’attacco: l’INCASTRO che può portarlo in rossonero

David Milan, non tramonta questa ipotesi per l’attacco: l’INCASTRO sul calciomercato che può portarlo in rossonero

Non tramonta l’ipotesi Jonathan David per l’attacco dei rossoneri in vista della prossima stagione. Il calciomercato Milan è ormai da mesi alla ricerca di una punta e il nome del canadese può tornare di moda.

Secondo la Gazzetta dello Sport l’attaccante del Lille non potrà non rientrare nei discorsi della società qualora i rossoneri decidessero di puntare su Fonseca come nuovo allenatore. Pertanto il suo nome va tenuto in lista.