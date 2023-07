David, la Juve piomba sull’ex obiettivo del Milan? La situazione

La Juventus sembra essere sulle tracce di Jonathan David. Questa la situazione di mercato sull’ex obiettivo del Milan per l’attacco

Futuro tutto da scrivere per Jonathan David. Sull’ex obiettivo del Milan per l’attacco sembra essere piombata la Juventus. Alcuni piccoli indizi erano arrivati dalle parole di Timothy Weah in conferenza stampa da nuovo giocatore juventino.

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, i bianconeri seguono l’attaccante come eventuale post Vlahovic, ma è forte la concorrenza del Psg così come del Real Madrid, che ha sondato il giocatore negli ultimi giorni. Se però il Paris si presenterà dalla Juventus con un’offerta da 70/80 milioni per il serbo, Giuntoli cederà e scandaglierà il mercato alla ricerca di un nuovo numero 9. Il preferito di Allegri resta Lukaku, ma David resta comunque nei pensieri della dirigenza.