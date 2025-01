Danilo Milan, crisi totale con la Juve: manca il via libera per la cessione al Napoli. Braccio di ferro tra il capitano e la società

Danilo, difensore accostato anche al mercato Milan negli ultimi giorni, non ha ricevuto ancora il via libera per la cessione al Napoli.

In base a quanto reso noto dalla Gazzetta dello Sport, infatti, non si esclude un braccio di ferro tra il capitano e la Juve che vorrebbe monetizzare dalla sua partenza, oltre a risparmiare sull’ingaggio. Danilo, comunque, non partirà per la Supercoppa Italiana.