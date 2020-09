Daniel Maldini, un’altra prestazione positiva per convincere Pioli

Daniel Maldini anche oggi ha regalato una prestazione positiva. Il ragazzo ha confermato quanto di buono fatto vedere

Daniel Maldini anche oggi ha regalato una prestazione positiva. Il ragazzo ha confermato quanto di buono fatto vedere già nella scorsa partita contro il Monza a San Siro (quando arrivò anche il gol). Stefano Pioli sta lanciando diversi giovani in queste prime uscite stagionali per testare l’impegno e il carattere delle nuove leve. Maldini sta superando le prove e si sta candidando per rimanere in prima squadra anche per la prossima stagione. Il mister rossonero è rimasto piacevolmente impressionato e potrebbe decidere di trattenerlo insieme a Colombo.