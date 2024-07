Daniel Maldini via dal Milan: sarà il SOSTITUTO di Colpani al Monza, la FORMULA dell’affare

Pur partito per la tournée negli Usa Daniel Maldini si appresta a lasciare il Milan. Il Monza punta su di lui per il dopo Colpani

Si sblocca la trattativa per Daniel Maldini al Monza, merito di Colpani. Il centrocampista è destinato a raggiungere il suo vecchio allenatore Palladino al Monza e il club brianzolo lo sostituirà con l’attaccante del Milan.

Come riportato da Gianluca di Marzio il giocatore rossonero ha convinto nella sua stagione in prestito e per questo i biancorossi sono pronti a riprenderlo, stavolta a titolo definitivo.