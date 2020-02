Milan: possibile ingresso di Daniel Maldini nel derby?

Il figlio d’arte è pronto a prendersi la scena, Pioli per il derby ci pensa

Solo pochi minuti nella gara contro il Verona. Daniel Maldini è pronto a scendere in campo da protagonista anche nel derby. Chissà, forse nei minuti finali, potrebbe esserci spazio anche per lui. Pioli ci pensa e nel frattempo lo studia in allenamento.

Maldini in tribuna sogna una rete al Meazza del figlio

Un grande sorriso, pizzicato dalle telecamere, per Paolo all’ingresso in campo del figlio Daniel. Un’emozione che ha descritto lui stesso, fortissima. Generazione in generazione. La famiglia Maldini è pronta nuovamente a salire in cattedra.