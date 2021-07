Dani Ceballos, niente Milan: «Voglio giocare e vincere nel Real Madrid»

Dani Ceballos chiude la porta al Milan. Il centrocampista spagnolo ha dichiarato la sua voglia di restare al Real Madrid

Dani Ceballos spegne le voci di mercato. Il centrocampista spagnolo, seguito a lungo dal Milan, ha ribadito ai microfoni di AS la sua intenzione di voler rimanere al Real Madrid e giocarsi le sue chance in Blancos nella prossima stagione. Le sue parole.

«La mia intenzione è di giocare nel Real Madrid l’anno prossimo. È tempo di vincere qui. Non mi sono mai pentito di avere firmato per il Real, lotterò per questo. Ho un contratto di due anni e dopo l’Olimpiade deciderò.»