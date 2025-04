D’Amico Milan, Furlani non molla! Tentativo concreto, l’AD pronto ad entrare in azione

Condividi via email

D’Amico Milan, Giorgio Furlani non molla l’attuale dirigente dell’Atalanta: previsto un confronto coi Percassi domenica a San Siro

Come riferito da Tuttosport, Giorgio Furlani, AD del Milan, non si vuole arrendere per quanto riguarda la ricerca del nuovo direttore sportivo nonostante le ottime impressioni avute dal confronto con Tare di martedì scorso.

Il grande obiettivo di Furlani è infatti quello di portare al Milan Tony D’Amico, attuale DS dell’Atalanta con un contratto fino al 30 giugno del 2027. In occasione della gara di domenica sera a San Siro, verrà fatto un ultimo tentativo sondando la volontà dei Percassi, finora irremovibili. Se non dovessero esserci aperture allora il Milan chiuderebbe con Igli Tare.