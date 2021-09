D'Amico: «Giroud colpo fantastico del Milan. Sul mercato in generale...»

D’Amico ha elogiato il Milan per l’acquisto di Giroud e più in generale ha apprezzato il mercato fatto dalla Serie A in generale

Andrea D’Amico, noto agente sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del mercato della Serie A, elogiando il Milan per l’arrivo del francese Giroud:

«Il mercato migliore? Difficile dirlo, in Serie A hanno fatto bene in tanti. Dipende dalle esigenze… Bene l’Inter che aveva certe esigenze economiche. Direi anche la Juventus, per come si era messa e il Milan che ha fatto un grandissimo colpo».