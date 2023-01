Damiani sul rinnovo di Leao: «Non credo che sia una situazione da gennaio». Le parole dell’ex calciatore

Oscar Damiani ha parlato ai microfoni di TMW del rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Su Leao bisognerà vedere che succede. I bilanci delle squadre italiane sono tutti problematici e quindi monetizzare porta sempre un qualcosa di buono. Ai giocatori e agli agenti, invece, conviene di più arrivare a fine contratto. Per Leao penso una situazione che si vedrà più in là. Non credo che sia una situazione da gennaio. In più è un calciatore forte e che fa la differenza per i rossoneri. Su Zaniolo anche la vedo dura possa andare via ora».