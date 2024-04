Damascelli risponde alle accuse di Sacchi: «Anche il suo Milan era indebitato, ma…». Le parole del giornalista

Tony Damascelli ha risposto alle accuse di Arrigo Sacchi sulla situazione debitoria dell’Inter ai microfoni di Radio Radio. Ecco le parole del giornalista sull’ex tecnico rossonero:

PAROLE – «La situazione debitoria è una cosa, mentre quella patrimoniale è un’altra. Lo stesso Milan di Sacchi era indebitato, ma esisteva un patrimonio netto che era positivo e non negativo. Come purtroppo è quello di alcuni club italiani ora e in particolare dell’Inter. Poi c’è un aspetto, che va oltre il codice del regolamento sportivo: quello dei codici civili e penali. Tu sei un’azienda, in molti casi quotata in borsa, e hai dei doveri di bilanci da rispettare. Se chi controlla poi non controlla, e qui può esserci una complicità, si crea una situazione non trasparente. Tutti noi abbiamo fatto debiti, poi abbiamo avuto la possibilità di pagarli».