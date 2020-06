Dall’Olanda – Gli occhi della Roma su Ricardo Rodriguez

Dall’Olanda raccontano di un interesse da parte della Roma nei confronti del terzino svizzero Ricardo Rodriguez

Secondo quanto riportato dal portale olandese ed.nl, la Roma avrebbe messo gli occhi su Ricardo Rodriguez.

Il terzino, di proprietà rossonera ma attualmente in prestito al PSV, piace al club giallorosso, che in vista della prossima stagione vorrebbe rivoluzionare il reparto difensivo. Lo svizzero non rientra nei piani del Milan, perciò il club di via Aldo Rossi si porrebbe in prima linea per agevolare un’eventuale trattativa.