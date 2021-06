Dall’Inghilterra: Calhanoglu, un top club inglese lo ha messo tra gli obiettivi

La situazione contrattuale di Hakan Calhanoglu comincia ad attirare l’attenzione di diversi club europei. Tra questi vi è l’Arsenal che, secondo quanto riportato da James Benge di CBS Sports, lo avrebbe inserito come alternativa nel caso in cui i Gunners non trovassero l’accordo con il Real Madrid per Odegaard.

Another target who Arsenal are understood to have broached internally is Hakan Calhanoglu, out of contract with AC Milan this summer. He is an option, not clear how high on the list he might be but expectation is he's an alternative to Odegaard.

— James Benge (@jamesbenge) June 7, 2021