Dallera TUONA sul Corriere della Sera: «Il Milan prende un GOL che alla SCUOLA calcio…». Le sue parole

Intervenuto sulle colonne del Corriere della Sera, il giornalista Daniele Dallera ha rilasciato queste dichiarazioni sui gol subiti dal Milan contro la Fiorentina nella sconfitta per 2-1.

PAROLE – «Fonseca alla vigilia del match con la Fiorentina insisteva a raccontare in giro che vedeva ‘miglioramenti, una squadra in crescita…’. Sì, parlava del suo Milan. Battuto puntualmente dalla Fiorentina, subendo gol che alla scuola calcio diventano matti se i ragazzini fanno simili errori. La seconda rete viola, quella di Gudmundsson, nasce da una rimessa del portiere, De Gea, che i rossoneri si sogneranno di notte, avendo parato addirittura due rigori (qui Fonseca non c’entra: rivolgersi a Theo e Abraham). Giusto che un tecnico di grandi ambizioni possa essere un visionario, sappia vedere-capire-interpretare oltre i confini umani e chissà i suoi occhi possano legittimamente notare ‘miglioramenti’. Ma non bisogna esagerare, guai a staccarsi dalla realtà. E quella del Milan è preoccupante».