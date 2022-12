Daino sicuro: «Il Portogallo ha utilizzato troppo poco Leao in Qatar»

Daniele Daino, ex calciatore del Milan, ha parlato del rendimento dei calciatori rossoneri al Mondiale e di Rafael Leao nello specifico

Intervenuto a TMW Radio, Daniele Daino, ex Milan, ha dichiarato:

«E’ confortante la condizione fisica dei giocatori del Milan. Peccato per Leao che è stato utilizzato troppo poco. Un giocatore così non può stare tutto quel tempo in panchina, aveva quelle caratteristiche che servivano al Portogallo. Oggi è un giocatore con meno pause. Giroud? Grande campione e grande professionista, parliamo di un fuoriclasse. Gli auguro di continuare così».