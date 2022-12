Daino: «Il Milan non può più perdere terreno dal Napoli». Le parole dell’ex calciatore

Daniele Daino ha parlato ai microfoni di TMW del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Il Milan dovrà riprendere il cammino per non perdere altro terreno dal Napoli, sennò lo scudetto sarebbe cosa fatta già a marzo. Per la bellezza del campionato mi auguro che Juve, Inter e Milan possano dare filo da torcere al Napoli».