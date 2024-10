Cucciari commenta Fonseca e il suo Milan: «Comincia ad avere qualche problema! Un momento difficile, soprattutto negli spogliatoi»

Le parole di Alessandro Cucciari intervenuto a Tmw Radio riguardo il Milan e il suo allenatore dopo la sconfitta di Firenze

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Radio, Alessandro Cucciari ha rilasciato queste dichiarazioni sull’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, e sul suo inizio di Serie A con i rossoneri.

PAROLE – «Qualche settimana fa dissi che per me avrebbe continuato la sua esperienza, perchè era riuscito a superare il momento difficile con i risultati. Secondo me comincia ad avere qualche problema di spogliatoio. Può succedere che il rigorista non se la senta e ceda il pallone a un altro, ma non può succedere con due rigori. E poi dei cambi strani, per me può essere in confusione».