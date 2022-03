Cucci: «Scudetto? Milan potrebbe uscire di scena. Sull’Inter…»

Italo Cucci, noto giornalista, ha parlato del campionato di Serie A e delle prime 4 in chiave lotta scudetto

Intervenuto durante Radio Sportiva, Italo Cucci ha parlato della lotta scudetto e delle prime 4 della classifica:

«Io penso che, intanto, potrebbe uscire di scena il Milan. Nel senso che il Napoli, in questo momento, è in bella forma: in casa abbiamo visto che è capace di prenderle dall’Empoli o dal primo che passa, ma con le squadre importanti riesce a fare la sua parte. Se il Napoli corre corre e si trovasse a fare i conti con la Juventus i ricordi del passato gli taglierebbero le gambe. Il Milan rischia moltissimo, l’Inter per carità capisco tutto ma che la Salernitana possa sbancare San Siro non credo ce la possa fare. Si potrebbe ridurre il campo, e la Juventus se andate a vedere la storia è bravissima a infilarsi nei guai altrui».