Cucchi: «Questo Milan è frutto di un grande lavoro di Pioli e di Maldini». Ecco le parole del giornalista sulla gestione del Milan

Le parole del giornalista Riccardo Cucchi ai microfoni di MilanNews.it sulla gestione del Milan da parte di Stefano Pioli. Ecco le sue parole:

«Sta dimostrando di poter vincere. Questo Milan è frutto in gran parte del suo lavoro sul campo e di quello molto intelligente dei dirigenti come Maldini fuori; sono stati bravissimi nell’operare con grande attenzione e con dei valori. Sottolineo, ad esempio, la gestione della vicenda Donnarumma e della presa di posizione seria per il ragazzo: i valori contano più del resto; ho apprezzato la scelta anche dolorosa della vicenda. Pioli ha dimostrato di poter vincere; il Milan ha dei limiti tecnici, ma spero che presto il club torni quello capace di vincere in Italia e in Europa».